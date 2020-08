Partoer Bergsma wint tredde finale op rige fan Van Zwieten

Yn in finale mei in soad missers op de opslach, koe gjin fan beide partoeren in gatsje fan mear as in earst pakke. Benammen it partoer fan Van Zwieten makke in soad opslachflaters, mar hiel bot profitearre it trio-Bergsma dêr net fan. Se kamen hieltyd wer ien earst foar, mar oant 3-3 kamen Van Zwieten-en-dy ek direkt werom. Dêrnei kaam it partoer fan Van Zwieten sels op foarsprong.

Op 4-3 en 6-6 hiene Van Zwieten-en-dy de kâns om dochs in spul foarsprong te pakken, mar mei in boppeslach fan Dylan Drent waard it wer lyk. Dy pakten dêrnei wer de foarsprong. De opslach by Van Zwieten en ek by Hans Wassenaar rûn totaal net. Dochs wie it noch net dien, want dêrnei hiene se wer in opleving: fan 5-4 en 4-0 waard it 5-4 en 4-6.

Opslachmissers bepale ek it beslissende earst

Yn it beslissende earst besoarge Drent mei twa boppeslaggen syn partoer in foarsprong, mar opnij kaam it partoer-Bergsma werom, en sels op in 6-4 foarsprong. Doe hie Van Zwieten wer twa opslachmissers, wêrtroch't de tredde oerwinning foar Bergsma-en-dy in feit wie.

Foar Dylan Drent is it trije op trije: de earste twa partijen fan dit jier wie er skorst en dêrnei hat de Harnzer allinnich noch mar wûn.

De reaksje fan Dylan Drent: