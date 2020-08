Soad nije gesichten yn 1e klasse fierljeppen

Senioaren

By de senioaren is de grutste namme dy't weromkomt dy fan 7-fâldich Frysk- en Nederlânsk kampioen Bart Helmholt. Hy sette yn 2016 in punt achter syn ljepkarriêre, mar wol noch ien kear alles út 'e kast helje om 22 meter te springen. Helmholt stiet foarearst twadde yn it klassemint, achter Ysbrand Galama. Age Hulder út Burgum is âld-Frysk en Nederlânsk junioarekampioen. Hy komt nei 2 jier ôfwêzigens as nûmer 8 ek werom yn de Topklasse.

Oane Galama is 2-fâldich Frysk en Nederlânsk kampioen. Hy kaam dit jier werom út Nij Seelân en stiet op it 12e plak yn it klassemint. Hy promovearret wol nei de 1e klasse, mar sil dêr de kommende seis wedstriden yn de oergongsklasse begjinne. Allinnich de acht beste ljeppers sitte yn de Topklasse.