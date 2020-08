Stoffige hurdfytsklassiker: Pieter Weening en Anouska Koster hellen einstreek net

Anouska Koster fan De Westereen helle de einstreek ek net. De koers wie neffens har hiel swier troch it parkoers en it hite waar. Der wiene hiele stikken net ferhurde diken by. Op har webside fertelt se dat de earste helte fan de koers prima gie, mar fan de 4e ûnferhurde sektor ôf gie it minder.

"Op die strook zagen we helemaal niks door de hoeveelheid stof. Ik raakte op een gegeven moment met mijn voorwiel een grote steen en reed daardoor lek."