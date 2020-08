Nutte van Belzen: jonge arts én ondernemer

Toen hij bezig was met zijn studie geneeskunde in Groningen, richtte hij in 2016 de start-up CC Diagnostics op. In dit bedrijf werkt hij aan nieuwe methoden om in een vroeg stadium baarmoederhalskanker op te sporen. "Baarmoederhalskanker is een ziekte waar een enorme kans ligt om er op tijd bij te zijn. Door regelmatig te screenen kun je baarmoederhalskanker voorkomen."

Hij richtte CC Diagnostics op met twee andere studenten van de RUG. Inmiddels is afscheid genomen van die andere studenten en werkt Nutte nu met Arnoud Huisman die veel ervaring heeft binnen de Life Sciences-industrie.

De test

In Buro de Vries vertelt Van Belzen over de test waarmee hij de markt op wil: "De test kijkt naar het DNA van de baarmoederhalscellen. Terwijl de HPV-test is gericht op het HPV-virus: heb je dat wel of niet. En als je het virus niet hebt, hoef je onze test niet te doen want dan verwachten we dat je DNA ook niet veranderd is. Je DNA gaat namelijk veranderen door het virus. Dit HPV-virus kun je - net als het griepvirus - ook weer kwijtraken. Maar er zijn ook vrouwen waarbij het niet verdwijnt en op een gegeven moment zien we dan dat het DNA gaat veranderen en dát kunnen wij met onze test meten. Als onze test die DNA verandering gemeten heeft, is het tijd om naar de dokter te gaan. Met onze test kunnen we dus heel veel stress bij vrouwen voorkomen. En dat niet alleen: het scheelt ook heel veel zorgkosten."

Combinatie arts-ondernemer

In het Leeuwarder ziekenhuis MCL werkt hij als arts-assistent neurologie. Dat hij op zo'n jonge leeftijd al is afgestudeerd, komt omdat hij een vroege leerling was en op de basisschool een groep heeft overgeslagen. Daarom begon hij op 17-jarige leeftijd al met de studie geneeskunde en was hij op zijn 23ste afgestudeerd.

Van Belzen weet nog niet precies wanneer, maar zijn doel is wel om er nog een driejarige opleiding tot huisarts achteraan te doen. Momenteel vindt hij dat hij daar nog te jong voor is. Ook als hij eenmaal huisarts is, wil hij het ondernemerschap erbij doen. "Veel mensen zeggen dat ik moet kiezen. Dat vind ik onzin. Ik vind het fantastisch om het ondernemerschap te combineren met het dokter-zijn en ik geloof echt dat ik door arts te zijn een beter ondernemer word en andersom ook."