Nutte van Belzen: jonge dokter én ûndernimmer

Doe't er dwaande wie mei syn stúdzje genêskunde yn Grins, rjochte hy yn 2016 de start-up CC Diagnostics op. Yn dit bedriuw wurket er oan nije metoades om hiel betiid limoerhalskanker (baarmoederhalskanker) op te spoaren. Dat die er mei twa oare studinten fan de RUG. Underwilens is ôfskied nommen fan dy oare studinten en wurket Nutte no mei Arnoud Huisman dy't in soad ûnderfining hat binnen de Life Sciences-yndustry.

Yn it Ljouwerter sikehûs MCL wurket er as dokter-assistint neurology. Dat er op sa'n jonge leeftiid al ôfstudearre is, komt trochdat er in betide learling wie en op de basisskoalle in groep oerslein hat. Sadwaande begûn er op 17-jierrige leeftiid al mei de stúdzje genêskunde en wie er op syn 23ste ôfstudearre.