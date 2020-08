Cambuur wer ûnder fergrutglês: "Kregen complimenten van de autoriteiten"

Yn july wie Cambuur tsjin ONS Snits de earste betelle fuotbalklup dy't wer in wedstriid spile. Doe brocht it al in soad wurk mei him mei, mar dat wie no noch folle ekstremer. "Er zijn flinke draaiboeken voor zo'n oefenwedstrijd, die hebben we normaal niet. De organisatie is de hele week druk geweest", seit De Graaf, dy't seach dat syn klup ek sneon wer ûnder in fergrutglês lei. "Ja, dat merk je wel. We hebben wel verantwoording af te leggen. De gemeente kijkt mee, de politie kijkt mee, de GGD kijkt mee. Dus je moet niet zomaar wat doen. We kregen van de autoriteiten de complimenten", konkludearret de direkteur tefreden.