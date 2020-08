Dichters wurkje wike lang yn twatallen oan 'trochjougedicht'

"It is wat in aventoer", seit Spoelstra. "Foar ús wie it ek in eksperimint, mar we fine dat we it knap dien ha. We hoopje ek dat de oaren der moai mei fierder kinne."

No moatte se it dus loslitte. "Dat is wol lestich ja", seit Rein de Lange. "Ik frege my al in bytsje ôf: wat soe ik no sels dwaan, hoe soe ik der rjochting oan jaan? Mar dat dogge we net. We moatte it iepen litte, want oars follest it al yn en dat moat net. Dat is wol in falkûle."