Cambuur wint mei oertsjûging fan earedifyzjonist PEC Zwolle

Dêrnei wie Jamie Jacobs ek ticht by in goal, út in foarset fan Jarchinio Antonia, mar syn poging gong njonken.

Tsien nije spilers

Nei it skoft bleau by Cambuur allinnich doelman Pieter Bos stean. Henk de Jong stjoerde fierder tsien nije spilers it fjild yn. Ek dy holden de kontrôle. Ragnar Oratmangoen hie twa grutte kânsen op de 2-0. Earst lei doelman Mike Hauptmeijer yn it paad, dêrnei skeat Oratmangoen neist.

Giovanni Korte skoarde dêrnei wol, op syn jierdei. De ferdigening fan Zwolle ferwurke in foarset fan Issa Kallon net goed, wêrnei't Korte profitearje koe.

Pas tsien minuten foar tiid waard Zwolle in pear kear gefaarlik. Twa kear hold Bos in ynset fan Mike van Duinen tsjin, en dêrnei ek ien fan Destan Bajselmani. Cambuur wie noch faker gefaarlik: Kellian van der Kaap kaam yn skoaringsposysje, mar makke it Hauptmeijer net dreech genôch mei syn kopbal. Oratmangoen rekke ek noch de peal.

Freed wer

Takom freed spilet Cambuur opnij in oefenwedstriid. Dan giet de ploech fan Henk de Jong op besite by FC Emmen.