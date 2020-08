Cambuur wint fan earedifyzjonist PEC Zwolle: "We binne aardich op wei"

2-0 winst dus, ta tefredenheid fan trainer Henk de Jong, dy't seit dat er goede dingen fan syn ploech sjoen hat. "We ha in hiele brede seleksje en we binne aardich op wei." Hy wol stadichoan spilers mear minuten jaan. "Mar dat is wol ferfelend, want dan moatst der ek jonges neist sette. Mar der moat striid komme om de basisplakken, dat komt der no ek."

De Jong neamt Ragnar Oratmangoen spesifyk. "As ik sjoch hoe't hy no spilet, dêr genietsje ik fan. Foarich jier, doe't er hjir kaam, tocht er dat er hurd trainde, mar dat die er eins net. No hat er in hiele slach makke."

Heit en soan

Cambuur - PEC Zwolle wie ek in striid tusken heit en soan. Heit Gerald van den Belt is finansjeel direkteur by Cambuur, Thomas van den Belt is spiler fan PEC Zwolle. "Deze ga ik nog wel even horen, denk ik", seit soan Thomas. "Ik heb vanavond inderdaad meer praat dan hij", seit Gerald.

Heit Gerald en soan Thomas van den Belt: