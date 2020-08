Sander Arends pakt wer dûbeldtitel op NK tennis

Griekspoor en Van de Zandschulp servearren yn de earste set sterker en krigen gjinien breakpoint tsjin. Arends en Pel, dy't as earste pleatst wiene, waarden wol twa kear brutsen. De earste set gong dan ek mei 6-2 nei Griekspoor en Van de Zandschulp.

Yn de twadde set gong it nivo by Arends en Pel omheech, sy krigen no gjin breakpoint tsjin. De iennige kâns dy't se krigen op de opslach fan de tsjinstanners, wie genôch foar setwinst. De supertiebreak wie dêrnei ek in proai foar Arends en Pel. Se ferlearen mar twa punten op eigen service.

Freed wûnen Arends en Pel yn de heale finale fan Robin Haase en Alec Deckers, de soan fan Richard Krajicek: 6-3, 6-7 en 10-7.