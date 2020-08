SC Hearrenfean begjint oefenkampanje mei ferlies by NAC Breda

Basisdebút Timo Zaal

De 16-jierrige Ljouwerter Timo Zaal makke syn basisdebút. "Het ging wel redelijk voor m'n gevoel", seit er. "Heel mooi dat de trainer mij de kans geeft, het is nu aan mij om de kans te pakken." Ek Ajax hie ynteresse yn de Ljouwerter, dy't derfoar keas om by Hearrenfean te bliuwen. "Dat was een moeilijke keuze, want Ajax is een grote club. Maar ik wil hier snel in het eerste komen en m'n kans pakken."

"Timo is heel talentvol", seit Hearrenfean-trainer Johnny Jansen. "Hij heeft het keurig gedaan." Maar Jansen tinkt net dat Zaal dalik, as de kompetysje begjint, al yn de basis stiet. "Op dit moment niet. Maar hij is hartstikke goed bezig. Hij moet goed blijven spelen, goed blijven trainen en leren van dit soort momenten."

De reaksje fan trainer Johnny Jansen: