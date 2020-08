De Knipe makket eigen strân: "De bern boartsje folop, geweldich"

"De iismaster sei: de iisbaan hjir moat mar wer ris ûnder wetter", fertelt Visser. It idee kaam oan it rôljen troch in subsydzje fan Sport Fryslân oan doarpsferieningen, dy't mei it jild aktiviteiten foar jeugd ûnder de 18 jier organisearje kin. "En tweintich jier lyn stie de iisbaan ek alris ûnder wetter, dat wie doe ek hiel moai."

Djip is it wetter net: "It komt by my ta oan de knibbels", seit Visser. "Dus swimme sit der net yn, mar it is hartstikke feilich foar de bern. It is in grut pjuttebad. Freed hiene we it bad foar it earst iepen en der wiene direkt in protte minsken. De bern boartsje folop. It giet geweldich."