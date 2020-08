Stel sjocht inoar wer nei fiif moannen: emosjonele moeting op Schiphol

Neffens Egbert wie er net fan doel om fereale te reitsjen, mar it wie 'liefde op het eerste gezicht'.

Yn de moannen dat se inoar net seagen hienen se kontakt fia fideobelje en appe. "Kinst mekoar wol sjen mar der sit 6.000 myl tusken."

As Susan op Schiphol oankommen is, krûpt se flink mei Egbert. Se hâldt it ek net drûch. Se wie bang dat se it lân net yn mocht. Ek foar Egbert wie it emosjoneel. "Ik kin it gefoel net beskriuwe."

Se binne fan doel om te trouwen en sille sjen wêr't dat it bêste kin, yn Nederlân of Amearika. "Alles om mar net wer út elkoar te hoegen."