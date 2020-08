Hieltyd mear grutwinkelbedriuwen ferkeapje Skylger tsiis

Dat binne de oardel miljoen liter fan de biologyske boeren dy't earder ek al ta tsiis ferwurke waard plus nochris oardel miljoen liter fan de 'gewoane' boeren op it eilân.

It is wichtich foar de takomst fan it fabryk dat seis miljoen liter nedich hat, de boeren en de greidefûgels. Yn fiif jier tiid hat eltse boer seker 20 prosint fan syn lân ynrjochte foar greidefûgels as ûnderdiel fan dit projekt dêr't Vogelbescherming Nederland ek in wichtige rol yn spile.

"Landelijk zijn we bij de Coop terecht gekomen of komen nog. En ook bij de Spar en de Hema. Dat zijn zomaar drie merken waar we landelijk met één of meer leeftijden vast in het assortiment terecht zijn gekomen. Dat zijn wel namen", seit Wim Meure-Buren fan it fabryk dêr't hy mei ferantwurdlik foar is.

Dútske retailer

Twa wiken lyn is dêr noch in grutte Dútske retailer by kaam. "Ook erg leuk", seit Meure-Buren want "veel Duitsers komen hier ook op vakantie en die ziet het ook zitten om de eilandkaas te verspreiden."

It wurdt ek hieltyd drokker yn it winkeltsje by it fabryk. De groei kin ek hiel hurd gean omdat de merk sa grut is. Dêrby spilet it 'merk' Skylge in wichtige rol: "Ja, Terschelling is gewoon een merk. Niet alleen in kaas. Heel veel mensen hebben een goede herinnering aan vakantie vieren op Terschelling en als de kaas dan wordt gegeten, heeft dat een bijzonder smaakje", sa makket Meure-Buren dúdlik.