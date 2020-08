Omrop TIP: FRL DOK 50 jier Lauwersmar

Foarútgong en bedriging

Lauwerseach moat in regionaal knooppunt wurde op it gebiet fan wetterstof en duorsum toerisme. Skipbouwer Albert Keizer wol de Ecolution, it syljacht fan de ferstoarne Wubbo Ockels, op wetterstof farre litte. Hielendal yn de geast fan de ferneamde duorsumheidsgoeroe. En der binne mear: ek de Zoutkamp 18 en fearboat nei Skier sjogge wetterstoftechnology wol sitten.

Dochs is der ek in bedriging: troch it ôfsluten fan de Lauwerssee slykje de soalen nei Lauwerseach en Skier ticht. Ferfierder Wagenborg hat noed dat har fearboat aanst allinnich noch mar mei heech wetter farre kin. Wat hâldt dat yn foar de ekonomy en de manier fan libjen op it eilân? Is it tiid om karren te meitsjen op polityk nivo? Dat en mear komt oan bar yn de twadde ôflevering.