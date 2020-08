KNRM warskôget strângongers foar streamingsgefaar yn de see

Gefaarlike streaming

By eastewyn is ôfkuolje yn see net (goed) mooglik. Op in luchtbêd omdobberje is ekstra gefaarlik fanwegen de kâns op ôfdriuwen. By westewyn is in sterke ûnderstream nei iepen see. In swimmer kin yn in weach omtreaun wurde en troch de ûnderstream in stik fan de kust reitsje.

Wat is in mui?

Muien binne ûnderbrekkingen yn sânbanken, by leechwetter te werkennen oan geulen of streamgatten. Se sitte ek yn de banken dy't by leechwetter net sichtber binne. Yn muien is de streaming sterk en dy lûkt altyd rjochting iepen see. Swim net tsjin de stream yn, mar gean mei de streaming mei en swim skean fuort nei in sânbank.