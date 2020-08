Fûgelwacht Balk tsjin bou fillapark yn suksesfol greidefûgelgebiet

Wat de winske snelheid fan de projektûnwikkelder al yn it paad stean kin, binne de beswieren fan ûnder oare fûgelwacht Balk en omkriten. "Dit plan kin sa net trochgean. Dit is ien fan de meast suksesfolle greidefûgelgebieten fan Fryslân. Wy ha dan ek in sjenswize yntsjinne", seit fûgelwachter Pieter Veenstra. "Der is troch Kontour ûndersyk dien nei de impact op de natuer, mar dat foldocht lang net oan alle easken. Sa ha se yn febrewaris sjoen oft der greidefûgels sitte. Ja, dat wurket fansels net."

Nei de rjochter

Boppedat, sa seit Veenstra, wurdt goede grûn opoffere oan wetter en wenten wylst it al sa min giet mei de greidefûgels. Mocht de gemeenteried ynstimme mei de plannen, dan tinkt de fûgelwacht Balk en omkriten deroer om nei de rjochter te stappen.

Neffens Van der Mijl is yn de plannen rekken holden mei de greidefûgels. "We doen wel degelijk aan compensatie. We moeten elders weidevogelland beschikbaar stellen en dat hebben we gedaan. Verder bouwen we het niet vol. Ik mag hier meer villa's neerzetten, maar we hebben juist gekozen voor een open structuur." Ek moat der foar elke kapte beam in nije plante wurde.