Tradisjonele merke Snitswike giet troch, eksploitanten "vol gas naar Sneek"

Edwin Vader hat syn attraksjes meinaam fan Bergen op Zoom nei Snits en is der tige wiis mei dat er wer los kin. "Sneek is een prachtig stadje, we voelen ons hier altijd welkom en er is hier altijd een leuke opgewekte sfeer."

De merke is dit jier fansels wol oars as oars fanwege de coronamaatregels. "De kermis is veel ruimer opgesteld en er zijn minder attracties", leit Vader út. Fierders is der in sintrale yn- en útgong, binne der rinrûten en stean der oeral desynfeksjepunten. "Dat alles maakt het mogelijk dat de mensen veilig kermis kunnen vieren in Sneek en daar zijn we de gemeente heel erg dankbaar voor", seit Vader.