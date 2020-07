Topdrokte yn Fryslân: coronamaatregels rane fuort yn simmersinne

By Starum is it drok by de yngong fan de Iselmar. It is in kommen en gean fan boatsjes by de slûs. Ek giene freed in soad minsken nei it strân, sa as by Aldemardum.

Topdrokte wie it by Makkum. Hutsje en mutsje leinen de minsken byinoar en genieten se fan it moaie waar. De strânleafhawwers hiene der fertrouwen yn dat elk him oan de maatregels hâlde soe, al hie net ien in mûlkapke op. It foel de minsken op dat der gjin tafersjoch wie.