Vincent Wevers: ik ha gjin fysyk geweld brûkt tsjin turnsters

"In mijn hele turncarrière, en die duurt al een tijdje, heb ik nog nooit een turnster geslagen of geschopt", seit Vincent Wevers. "Ik heb geen fysiek geweld gebruikt. Dat was een aantijging die heel hard aankwam."

"Hard en spartaans"

Wevers jout wol ta dat er de jonge turnster net goed behannele hat. "De cultuur was hard en spartaans", seit er. "Ik heb me aangesloten bij de cultuur die er toen was. Er was weinig ruimte voor inspraak van turnsters. Met de kennis die ik nu heb zou ik dat never nooit meer doen. Ik ben nooit de zaal ingegaan met verkeerde intenties, maar dat wil niet zeggen dat we het toen goed deden. Het was een foute tijd, dat vind ik met de kennis van nu heel erg."