Jumbo-Visma is earste reedrydploech op simmeriis fan Thialf

"It is wol fijn om hjir wer ride te kinnen. Thialf is wer iepen, dat is altyd goed", fertelt De Jong nei ôfrin fan har earste training. Spesjaal om wer yn Thialf te riden, is it net foar Kramer: "Ast 34 bist, dan is dat gjin momintsje mear. It is prima, sa as altyd."

Ferrast dat Jumbo-Visma de earste ploech yn Thialf is, is Kramer net. Neffens him komt it trochdat it simmeriis der letter leit as ferline jier. "It is seis wiken te let en dat is ek de reden dat der fan 'e wike noch amper riders binne. Hast eltsenien hat nei Inzell west, nimt dizze wike rêst en begjint takom wike wer."