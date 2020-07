Twa Snitser hoarekasaken meie wer iepen, nei plan mei coronamaatregels

Der wiene te folle minsken yn de saak, dy minsken holden net genôch ôfstân, de saken kontrolearren net de sûnens fan de besikers en de klanten krigen gjin sitplak. In dei letter hat de eksploitant fan beide saken in plan yntsjinne mei maatregels. Dat plan is goed genôch, fine de gemeente en de Veiligheidsregio Fryslân.

De tredde hoarekasaak yn Snits dy't ticht moast, is Ludiek. Dy mei noch net wer iepen, omdat se noch net in goed plan ynlevere ha by de gemeente, seit in foarljochter.