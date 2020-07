LIVE: Fierljeppen yn Bûtenpost

It fierljeppen yn Bûtenpost is freedtejûn live te folgjen fia de stream fan Omrop Fryslân op de webside en yn de app. De 1e-klasse-wedstriid begjint om 18.30 oere. It kommentaar is fan sportferslachjouwer Freark Wijma en âld-fierljepper Hannes Scherjon.