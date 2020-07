FIDEO: Fierljeppen yn Bûtenpost

Livestreams Fierljeppen

Omrop Fryslân fersoarget dizze simmer alle wykeinen in livestream fan it ljeppen yn de 1e klasse.

Freed 31 july Bûtenpost

Sneon 8 augustus Winsum

Sneon 15 augustus Grijpskerk

Sneon 22 augustus Drylts

Alle wedstriden begjinne om 18.30 oere en binne werom te sjen fia Omrop Fryslân YouTube op ús webside en de Omrop-app.

It FK fierljeppen is op 5 septimber yn Winsum en it NK is op 19 septimber yn Burgum. Beide kampioenskippen wurde live útstjoerd troch Omrop Fryslân op tv.