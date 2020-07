"Myn broer en ik dogge ús bêst, ek yn de takomst sile de Brouwers"

It ferline en de takomst komme byinoar yn de lêste útstjoering fan it Skûtsjesjoernaal, want heit en soan Brouwer binne te gast. Harmen Brouwer soe dit jier debutearje yn de SKS as skipper. Hy sylde mei syn broer Sytze as bemanningslid mei op Hearrenfean, mar is no sels de skipper fan Langwar. De Jonge Jan is it nije skûtsje. Hy hie wakker nocht om de striid oan te gean mei syn broer, mar dat moat no takom jier.