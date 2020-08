FIDEO: SC Cambuur - PEC Zwolle

It is de tredde wedstriid yn de tarieding op it nije seizoen. Earder wûn Cambuur mei 11-0 fan ONS Snits en mei 4-1 fan Harkemase Boys.

Foar PEC Zwolle wie it de earste oefenwedstriid. De klup hat in heech gehalte âld-Cambuurspilers. Coach John Stegeman spile earder yn it giel-blau en datselde jildt foar Xavier Mous, Sai van Wermeskerken en Reza Ghoochannejhad. Mous docht sneon allinne net mei, om't er noch net hielendal genêzen is fan in blessuere.