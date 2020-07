Atletykbaan op It Hearrenfean feroaret foar Offerfeest yn moskee

"Witst wat it is", begjint Slimane Elhilmi fan de moskee syn ferhaal wylst hy noch de lêste reade linten op it fjild fan de atletykbaan leit. In grut fjild wurdt yn lytse fakjes yndield, dy't op oardel meter ôfstân fan inoar lizze. "Wy moslims hoege gjin grut paleis of kastiel om ús gebed te dwaan. We wolle gewoan yn kontakt stean mei ús god en mei-inoar."

Der komme sa'n 150 leauwigen op it Offerfeest ôf. "Dêrom binne we sa bliid mei de gemeente, dat we dit dwaan kinne. De moskee hat in perioade ticht west en dan hast efkes gjin kontakt mear mei-inoar. Gelokkich is dat no wer oars."