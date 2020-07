Frou krijt fjouwer wiken sel foar WhatsApp-fraude

In 39-jierrige ynwenster fan Heerlen is freed yn de Ljouwerter rjochtbank feroardiele ta fjouwer wiken sel foar WhatsApp-fraude. In ynwenster fan Frjentsjer waard dêr yn july foarich jier slachtoffer fan. De dieder die har foar as har dochter en frege de frou om 1.400 euro oer te meitsjen.