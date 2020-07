Freedsmerk oer trainers en toptalinten: "Je moatte se net oer de bealch slaan"

De hiele benadering en trainingsoanpak soe der fier by troch wêze en faak sels it predikaat 'mishanneling' fertsjinje. Mar moat in trainer, om fan in talint in winner te meitsjen, net krekt dy grinzen opsykje? "Hie it myn dochter west, dan wie ik eefkes by him del gien. Hie der it net wer dien", sei de poelier koel.

Oaren wiisden derop dat jonge sporters wol 'wille' hâlde moatte yn de sport, ek as se de top berikke wolle. "Er zijn grenzen aan de manier waarop trainers kunnen werken. Zelfs een Olympische medaille maakt niet alles goed!"