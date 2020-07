Doelman Erwin Mulder komt werom by SC Hearrenfean

Technysk manager Gerry Hamstra is optein mei it fêstlizzen fan Mulder. "Met Erwin hebben we een zeer ervaren doelman aangetrokken. Dat was onze ambitie en dat is gelukt. Erwin kent de club, kent de eredivisie en neemt veel ervaring met zich mee vanuit Groot-Brittannië. De afgelopen weken stond hij bij de laatste duels van Swansea onder de lat en is dus wedstrijdfit."

Mulder hat in kontrakt tekene foar twa seizoenen.