UPDATE: Hurdfytser (83) ferstoarn nei oanriding mei auto by Reahel

De fytser kaam yn oanriding mei in auto en rekke dêrby swierferwûne. Nettsjinsteande alle help ferstoar de man op it plak fan it ûngelok.

De oarsaak fan it ûngelok is noch net dúdlik. De plysje docht ûndersyk en hat de bestjoerder fan de auto meinaam nei it plysjeburo foar it ôflizzen fan in ferklearring.