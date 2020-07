Minder huzen ferkocht yn Fryslân, prizen wol omheech

Yn Fryslân sakke de ferkeap mei 1,8 prosint, wylst yn trochsnee de ferkeap yn Nederlân mei 4,6 prosint omheech gien is. Hast alle oare provinsjes seagen in stiging, op Noard-Hollân nei. Dêr waarden likefolle huzen ferkocht as in jier earder.

Prizen bytsje heger

De trochsnee priis fan in hûs yn Fryslân gie mei 6,1 prosint omheech. Dat is minder as alle oare provinsjes, lanlik waard de priis 7,5 prosint heger. Grinslân hie de grutste stiging fan prizen. Dêr gie de priis gemiddeld 11 prosint omheech.