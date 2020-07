Der stiet noch altyd file op de Ofslútdyk. Freedtemoarn barde der in ûngelok op de dyk en sûnt dy tiid hat it ferkear op ferskate plakken fêst stien. Op dit stuit stiet der acht kilometer file yn de rjochting fan Den Oever. Ferkear moat rekken hâlde mei trije kertier oant in oere fertraging.