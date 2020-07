Burgumer ûndernimmers lilk oer sluting Rabobank-filiaal

"Do kinst wol nei Drachten of Ljouwert ride ast wat nedich hast, mar dat heart gewoan net sa", leit Franke Atsma fan de boekhannel yn Burgum út. It soe folle praktysker wêze as it bankkantoar yn it doarp iepen wie. "Net allinnich foar de ûndernimmers, mar ek foar de minsken sels. Ik krij in soad klanten yn de winkel dy't der net bliid mei binne, mar der wurdt net nei harren lústere."

Trochferbûn

Neffens Atsma hat Rabobank gjin goede ferklearring foar wêrom't it filiaal net wer iepengiet. "Se kinne it net útlizze. En ast it filiaal yn Drachten bellest, wurdt trochferbûn mei it lanlike nûmer. As ik yn myn winkel sa mei klanten omgean soe, soe ik fallyt gean. It is wat in apart belied."

Atsma tinkt dat de reden achter de lange sluting is dat Rabobank it filiaal yn Burgum eins definityf slute wol. Filialen yn oare lytsere plakken binne noch wol iepen. Atsma freget dêrom om dúdlikens fan Rabobank: "Se moatte wol earlik wêze as se fan plan binne Burgum te sluten."