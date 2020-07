Simmerblog: Simmer yn Appelskea

Appelskea is fansels hiel populêr by de toeristen. "Zes weken per jaar hebben we hier heel veel bezoekers," seit Sudhira Hoeksma fan it Toeristysk Ynformaasje Punt. De gasten stelle it foaral op priis dat der sa'n soad ferskillende dingen te dwaan binne. "De natuur ligt hier in je voor- én achtertuin. Je kunt hier mountainbiken, fietsen, zwemmen, wandelen. Je kan het actief of rustig maken, alles wat je zoekt is er."