FIDEO: Kitesurfe by de Ofslútdyk, "As it waait, dan wol ik dat net misse"

Koen hat it op it stuit smoardrok mei it jaan fan lessen. "Troch corona bliuwe dizze simmer in soad minsken thús of sy geane op fakânsje in eigen lân. Mar sy wolle dochs wat dwaan, in goed momint dus om it kitesurfen te learen." Foar Koen is de sport in útlitklep. "Somtiden hawwe je stress fan it wurk of fan thús. As je dan it wetter op geane, dan ferjitte je alles en is de kop wer leech. Sa lang as ik kitesurfe kin, sil ik dat altyd dwaan bliuwe."