Boarterstún De Westereen sletten nei fernielings, mar no dochs wer iepen

'Belevingstuin De Hege Seis' waard fjouwer jier lyn oprjochte troch in groepke Westereners. Prins: "Ik moat sizze dat der echt wol wat unyks stiet yn dizze regio. Sokke boarterstunen binne der net in soad. It kostet in soad tiid en enerzjy en dan wurdt it dy gewoan by de hannen om ôfbrutsen. Dat fyn ik skande."

Der waarden ferskate kearen fernielings oanbrocht. Sa waarden der blombakken lege of netten stikken makke. Prins: "De lêste kear wie der in muzyktastel fernield. Dêr wiene rubberen ûnderdielen ôfsnien. Dat wie foar ús de drip. Dat gie sa raar dat wy tochten: no binne we der klear mei, we smite 'm ticht!"

Maatregels

Der stiet al in stek fan sa'n twa meter heech om de boarterstún hinne. Alle jûnen giet dat op slot en moarns wer iepen. "Kamera's ophingje mei net fanwegen privacy. Mear maatregels as we no naam hawwe, kin net. Dus wat moatte je dan? Je straffe de goeien mei it kwea", fertelt Prins.