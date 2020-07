Garnalefiskers ha net te folle fiske yn beskerme gebieten

Der is wol mear fiske as op papier stie, wêrby't der útgong is fan it oantal oeren dat der yn 2015 fiske waard. Mar de berekkening fan dy oeren wie net goed en foel folle leger út. Nei in bettere berekkening troch in tredde partij, hawwe de fiskers no folle mear romte krigen om te fiskjen yn beskerme gebieten. Earder wiene dat 187.250 fiskoeren en no binne dat der 246.366. Wat ek noch spile, wie dat de registraasje fan fiskoeren mei troch technyske problemen net fan de grûn kaam.

Seintsje

Allinnich yn de Ooster- en Westerschelde is der yn 2017 en 2018 wol te folle fiske. Sa't it no regele is, krije sektororganisaasjes in seintsje as 90 persint fan de tastiene fiskoeren yn in spesifyk Natura 2000-gebiet opbrûkt binne. En der wurdt in marzje fan 10 persint oanhâlden, omdat it byhâlden fan dy oeren altiten wat achterrint by de situaasje op it wetter. Dêrtroch kin it wêze dat fiskers, sûnder dat sy it witte, dochs langer trochfiskje kinne as tastien.

De minister sjocht gjin oanlieding foar ekstra maatregels foar de beskerme gebieten.