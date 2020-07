Pieter Weening debutearret sneon foar Trek-Segafredo: "It wurdt in slachfjild"

Strade Bianche

It seizoen foar Weening begjint mei Strade Bianche. Dat is in wedstriid fan ien dei yn Italië oer 184 kilometer. Neffens de Harkyt is it te ferlykjen mei Parys-Roubaix. "It is in spesjale en nerveuze wedstriid, mei allegear ûnferhurde stroken. Moast der goed trochhinne rôlje", fertelt Weening, dy't leaver wat in oare start fan it seizoen sjoen hie. "It hie better yn maart wêze kinnen, as der noch wat reinbuitsjes fallen wiene. It wurdt in slachfjild. Ik haw der wol nei útsjoen, mar hie wol leaver in pear wedstriden mei in oanrintsje."

Twa moannen stiet Weening offisjeel ûnder kontrakt. Hy hat koartlyn in oantal wiken op trainingskamp west yn de Italiaanske bergen om him dêr mei de ploech ta te rieden op it seizoen. Dat diene se mei de ploech dy't de Giro ride sil. Weening wie de iennige bûtenlanner tusken allegear Italianen. "Dan witst wol wat de taal is oan tafel. Ik ferstean der wol wat fan, mar as der in hiele flugge konversaasje dwaande is, mis ik wol in soad. Se prate ek wol in bytsje Ingelsk, dus it komt allegear wol klear, mar ik sil wol wat oan myn talen dwaan moatte tink ik", laket de 39-jierrige hurdfytser.