Yn Smellingerlân is in 'Home Edition' foar de Avond4daagse opset

Dielnimmers kinne fjouwer rûten rinne mei in startpunt dat sy sels kieze. Nei't minsken harren oanmeld hawwe, krije sy tagong ta de app en de rûten. Dielnimmers kinne kiezen út in ôfstân: 10, 5 of 2,5 kilometer. As de fjouwer dagen folbrocht binne, jout de app in seintsje en kinne de dielnimmers in medalje krije. De app wurket noch oant en mei 31 augustus.