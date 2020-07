"Ik moat suver spuie krekt foar de start"

Riemer van der Velde wennet oan de Langwarder Wielen. Gewoanwei is it in kommen en gean fan bekende Nederlanners op de Langwarder dei fan de SKS. Dit jier bliuwt it stil yn de tún. Van der Velde is te gast yn It Skûtsjesjoernaal. Mei him hawwe wy it oer fuotbal en loslitten mar ek oer it skûtsjesilen.