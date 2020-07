Strânferkiezing: It Amelân hat it meast skjinne strân

Fan alle Nederlânske strannen is it strân fan It Amelân it skjinst. Dat is de útkomst fan de strânferkiezing dy't elts jier holden wurdt, organisearre troch Strand Nederland en Stichting Nederland Schoon. Acht ynspekteurs hawwe 36 lokaasjes fan Seelân oant de Waadeilannen ûndersocht. En dêr kaam it Amelân as bêste út.