82 miljoen harkers: Coño fan DJ Puri is it meast streamde Nederlânsktalige nûmer ea

Op it stuit binne der hast 20 miljoen filmkes op TikTok makke mei it nûmer. Dêrtroch hearde ek Jason Derulo, in grutte Amerikaanske artyst, Coño. Hy socht kontakt mei Puri, wêrnei't se earder dizze moanne in Ingelsktalige ferzy útbrochten. Ek dy is no al hast 15 miljoen kear ôfspile.

Op Spotify wurdt ek byholden hoefolle alle ferskillende nûmers fan in artyst yn in moanne ôfspile wurde. Dat is foar dizze moanne by Puri mear as 7,5 miljoen.