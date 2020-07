Provinsje pakt 25 jier nei 'Fryslân fernijt' wer bestjoerlike fernijing op

Kommissaris fan de Kening Arno Brok hat bestjoerlike fernijing yn de portefúlje. Hy stribbet nei in krêftich iepenbier bestjoer foar Fryslân dat ienriedich funksjonearret en past by dizze tiid. It is net foar it earst dat Fryslân oan de slach giet mei in eksperimint foar bestjoerlike fernijing. Yn de jierren 90 mislearre it proses 'Fryslân fernijt', dat doe lutsen waard troch Hayo Apotheker, doe boargemaster fan Ljouwert, en Loek Hermans, doe Kommissaris fan de Keninginne. Kommissaris Arno Brok gie dêrom tongersdeitemoarn yn it Provinsjehûs yn petear mei Apotheker én Hermans om te praten oer de needsaak mar ek oer de risiko's fan bestjoerlike fernijing.

Weryndieling

Yn 1995 woene Apotheker en Hermans de doetiidske gemeenten Ljouwerteradiel en Menameradiel weryndiele by Ljouwert om de Fryske haadstêd oan mear as 100.000 ynwenners te helpen. Tagelyk soe der ien Frysk plysjekorps komme moatte mei kommissaris Hermans as korpssjef. Ien en oar soe juridysk regele wurde yn in aparte wet Lex Frisionium foar de provinsje Fryslân, mar troch fûl ferset fan de plattelânsgemeenten en ek fan partijen as CDA en FNP gie it feest net troch.

"Ik wilde toen misschien wel te vlug", seit Loek Hermans, as er weromtinkt oan syn perioade as Kommissaris fan de Kening. "We kregen de mensen in Fryslân toen onvoldoende mee." Hermans kin dat lykwols ek net los sjen fan in stik konservatisme yn de Fryske mienskip dat er omskriuwt as 'de tirannie van de status quo'. "Mensen hier zijn zo trots op hun eigen identiteit en geschiedenis dat ze niet altijd veranderingsgezind zijn. Maar je kunt natuurlijk ook veranderen met behoud van je identiteit en historie."