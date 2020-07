Operaasje Fryske Flagge: Douwe Lawerman wennet yn Noarwegen, mar bliuwt Frysk

Douwe Lawerman wennet al in hiel skoft yn Noarwegen, mar hy is der wol oer út wat eins syn thús is. "Ik praat wolris Noarsk, mar ik bliuw altyd in Fries. Us soan fan 12 praat it wol tige goed, mar as âlder persoan is dat dreger. Ik bin ferhûze yn 2009. Mar ik bliuw altyd Frysk. Der kaam in oanbieding foar in stiengat fan in Nederlânsk bedriuw, dêr haw ik doe wurkje. Om't sy minsken nedich hiene, bin ik nei Noarwegen gien."

Westlike punt

Hy fertelt dat er dochs bêst in moai plak hat yn it lân. "Ik wenje suver op in eilân yn de Noardsee, op ien fan de meast westlike puntsjes fan Noarwegen. Der wurde wol in soad wynmûnen by Bergen boud, mar fierder is it hjir hartstikke moai."

Fan it coronafirus hat Lawerman eins gjin lêst. "Sy hawwe hjir de boel wol ûnder kontrôle. It wurdt aardich ôfskerme en minsken hâlde harren goed oan de regels."