'Pride Tour' giet by azc's del foar sichtberens LHBTI-asylsikers

De 'AZC Pride Tour' sette ôfrûne sneon útein yn Amsterdam. Yn in wike tiid wurde der yn it hiele lân ferskate azc's oandien. Ofrûne moandei wie de toer yn Drachten, tongersdei yn Snits.

De toernee wurdt organisearre troch LGBT Asylum Support. It is in alternatyf foar de dielname oan de Canal Parade fan Amsterdam Pride, dy't dit jier net trochgiet fanwegen de útbraak fan it coronafirus. "De boot die we dit jaar zouden hebben met UNHCR (de flechtelinge-organisaasje fan de Feriene Naasjes, red.) Nederland gaat niet door. Dus we gaan naar de azc's toe", seit foarsitter Sandro Kortekaas fan LGBT Asylum Support.

Kwetsbere groep

By de gearkomsten wurde ferhalen ferteld troch LHBTI-asylsikers. "Als je uit een schaamtecultuur komt waar bijvoorbeeld het woord homoseksualiteit absoluut taboe is, kan er niet verwacht worden dat je daar open over durft te spreken. En zeker niet tegen een vreemde", leit Kortekaas út. Neffens him binne de LHBTI-asylsikers in kwetsbere groep minsken. "De signalen die zo'n groep afgeeft, moet je serieus nemen."

In foarbyld fan sa'n ferhaal is dat fan twa Russyske froulju dy't in stel binne. Stellen wurde meast by elkoar pleatst, mar om't de Russyske froulju net bewize kinne dat se partners binne, wurde se fan elkoar skieden.

Transgender Mayda mishannele

Earder dizze wike wie yn it nijs hoe't transgender Mayda yn it azc fan Snits mishannele waard troch in oare azc-bewenner. Kortekaas: "De politie wou geen onderzoek doen naar de getuige en het slachtoffer werd intern overgeplaatst. Zij voelt zich daardoor nog steeds onveilig." Asylsikers soene harsels wêze en har feilich úterje kinne moatte yn asylsikerssintra. "Maar in de praktijk is dat heel lastig", leit Kortekaas út.