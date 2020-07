Sportstad skrokken fan misstannen turnsport: "Wy sjogge se hjir elke dei"

"Wy binne sels net ferantwurdlik foar de trainingen, mar it bart wol ûnder ús dak. Wy hoopje dat de rêst gau weromkeart," seit Bleeker.

Gefolgen noch net wis

Wat presys de gefolgen wêze sille foar it turnjen op It Hearrenfean is noch net dúdlik. "It is noch fierstente farsk", seit Evert Jorritsma fan Topsport Noord. "It programma draait gewoan troch, mar der is in oantal coaches rûn it nasjonale programma dat efkes in stap oan de kant dwaan moat troch it ûndersyk."

De twadde turnhal dy't by Sportstad boud wurde moat, komt der elts gefal wol gewoan, seit Rinse Bleeker. "Wy ha ôfspraken mei Topsport Noord en de KNGU, dy binne helder en gean gewoan troch. Oer trije wike begjinne wy mei de bou fan de hal."