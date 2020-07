Simmerblog: Simmer yn Hallum

Yn Hallum stiet in monumint foar Jan Schaap, dy't jierren dokter wie yn Hallum. Der is noch in soad ûndúdlik oer it monumint, Dêrom dogge Evert Feenstra en Simon van den Berg no ûndersyk. "Hy wie in sear kundich en leaf man. Dokter is yn 1943 ferûngelokke yn 'e Hallumer Mieden." Sels yn in swiere tiid waard in monumint foar de dokter delsetten. "Wat wy net witte is wannear't dit monumint ûntbleate is, hoe it ta stân kaam is, dêr rinne wy gewoan op fêst." It trochsykjen fan de argiven levere noch neat op.