Minder reizgers, mar gjin soargen oer baneferlies by Arriva

Yn de earste wiken fan de coronakrisis hie Arriva 90 persint minder reizgers as gebrûklik, fertelt Arriva-direkteur Anne Hettinga. "Dat is no ûngefear 50 persint minder. Wy sitte op de helte fan wat we normaal yn dizze perioade hawwe, dus dat is best wol in skokkende achterútgong. Ik hoopje dat we yn steat binne om dy reizgers werom te krijen", seit Hettinga.

Simmertsjinstregeling

Arriva hantearre in skoft in beheindere tsjinstregeling. De treinen ride no wer neffens de normale simmertsjinstregeling, mar it is noch net dúdlik hoe't it mei it personiel fan de ferfierder komt. "Dat hinget hiel nau gear mei hokker tsjinstregeling wy noch útfiere sille. Begjin septimber sille we wer neffens de wintertsjinstregeling ride." Dêrby wurdt 100 persint fan it personiel fan de ferfierder wer ynsetten. "Dat wurdt ek trochlutsen nei de ein fan it jier."

Sûn finansjeel bedriuw

Wat dat kommend jier betsjut foar it personiel, is Arriva noch oer oan it neitinken en ûnderhanneljen mei opdrachtjouwers as de provinsje. Hettinga ferwachtet lykwols dat it personiel yn it nije jier ek wer gewoan oan de slach kin. "Arriva is in sûn finansjeel bedriuw. Alle iepenbier ferfierbedriuwen moatte har soargen meitsje by sokke ûntwikkelings, mar as it giet om wurkgelegenheid, bin ik wat minder negatyf."

"Ik wol myn stjonkende bêst dwaan"

Neffens Hettinga hat Arriva in hiel solide basis. "Ik fertrou derop dat wy tegearre mei ús opdrachtjouwers sa'n tsjinstregeling yn elkoar sette kinne dêr't we ús reizgers mei ferfiere kinne, mar oan de oare kant ek net minsken twongen ôffiere moatte." As it giet sa't it no giet, is der neffens Hettinga net in soad reden ta ûnrêst: "Ik wol dêr myn stjonkende bêst foar dwaan en dêr ha ik ek fertrouwen yn."