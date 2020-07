Plysje docht hússiking yn Appelskea

Oan de Industrieweg yn Appelskea hat de plysje woansdeitejûn in grutte plysje-aksje opset. It is noch net bekend wêrom't dat dien is en it is ek noch net dúdlik oft der in persoan oanholden is. De plysje wol foarearst noch neat sizze om't der noch in ûnderysk rint. Neffens omstanners is der in auto yn beslach nommen.